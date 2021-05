iOS 15 to nadchodząca aktualizacja Apple dla iPhone’ów. Co wiemy o nowym systemie? Nowości nie zabraknie. Zobaczmy, co nowego wprowadzi iOS 15.

iOS 15 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje za kilka dni. Nowy software był już obiektem wielu przecieków. Mogliśmy także zobaczyć kilka propozycji zmian na konceptach. Co wiemy i jakie nowości pojawią się wraz z iOS 15? Zobaczmy, co nowego powinniśmy zobaczyć.

Odświeżone centrum sterowania

iOS 15 może wprowadzić odświeżone centrum sterowania, które to przeszło duże zmiany kilka lat temu. W tym roku Apple może szykować kolejne. Plotki mówią o tym, że może pojawić się coś bliskiego do tego, co znamy już z macOS Big Sur. Tak więc element stałby się bardziej kompaktowy. Jak będzie to wyglądało w rzeczywistości, to przekonamy się już wkrótce.

Przebudowane powiadomienia

Aktualizacja iOS 15 dla iPhone’ów ma wprowadzić także przebudowane powiadomienia na ekranie blokady. Ich widok ma ulec pewnym zmianom. Możliwe też, że pojawi się inny system odpowiedzialny za ich grupowanie. Modyfikacje zostaną wprowadzone również w ustawieniach.

Inne nowości obejmujące interfejs użytkownika

iOS 15 ma wprowadzić także inne modyfikacje obejmujące interfejs użytkownika oprogramowania iPhone’ów. Następnie mamy zmiany obejmujące dark mode, czyli ciemny motyw. Czy pojawi się odświeżony ekran początkowy, nad którym Apple podobno pracuje od kilku lat? Tego nie wiadomo. Projekt tych zmian był już wcześniej przekładany. Prawdopodobnie pojawią się także nowości obejmujące funkcjonalność widżetów. Poza tym spodziewajmy się też połączonego paska nawigacji i tła w całym systemie.

iOS 15 to także lepsza prywatność

Apple kładzie duży nacisk na prywatność i wiemy, że wraz z iOS 15 pojawią się kolejne zmiany obejmujące ten obszar oprogramowania. Firma chce, aby dane użytkowników iPhone’ów były jak najlepiej zabezpieczone. Stąd też prace prowadzone w tym kierunku, które mają to uskutecznić.

Apple usprawni zarządzanie energią

Apple w iOS 15 poprawi zarządzanie energią. Będzie to możliwe poprzez przepisanie wielu elementów oprogramowania od nowa. Wiąże się to także z implementacją ekranów ProMotion w modelach iPhone 13 Pro. Jak dobrze wiemy tego typu rozwiązanie będzie wiązało się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Firma więc zawczasu szuka oszczędności.

Aktualizacja nie dla wszystkich iPhone’ów z iOS 14

Apple w ostatnim czasie co dwa lata zaskakuje pozytywnie i udostępnia dwa razy z rzędu duże aktualizacje na te same iPhone’y i nie wyklucza żadnych z nich. Tak było w zeszłym roku. W tym wraz z uaktualnieniem iOS 15 spodziewamy się usunięcia wsparcia dla kilku starszych telefonów. Mowa o modelach 6s i SE (oryginalny). Tak więc software zostanie udostępniony na „siódemki” i nowsze.

iOS 15 beta już po WWDC 2021

Apple tuż po prezentacji nowych systemów w trakcie WWDC 2021 udostępni iOS 15 beta dla deweloperów aplikacji. To oni będą mogli w pierwszej kolejności wypróbować zmiany i nowości wprowadzone w oprogramowaniu. Potem przyjdzie czas na publiczny program pilotażowy. Wtedy nowy software będą mogli instalować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów. Finalnej wersji spodziewajmy się we wrześniu.

