iOS 15 zostanie zaprezentowany przez Apple w trakcie pierwszego dnia WWDC 202. To aktualizacja, która wniesie mnóstwo nowości i także takich, które obejmą interfejs użytkownika. Tymczasem w sieci pojawił się ciekawy koncept, który prezentuje odświeżone widżety mogące pojawić się na ekranie głównym telefonu. Ulepszenia miałyby opierać się na interaktywności.

Domyślamy się, że wraz z iOS 15 Apple wprowadzi także swoje nowe widżety. Koncept zakłada, że przy okazji staną się one bardziej interaktywne. Obecnie brakuje m.in. takich elementów dla aplikacji Telefonu, Wiadomości, Poczty, Domu, Zdrowia, Portfela, Safari czy Książek. Tymczasem na załączonych grafikach je widzimy. To oczywiście kreacja twórcy, a nie to, co niedługo może ujrzymy na ekranach iPhone’ów.













Koncept iOS 15 zakłada również dużo większe możliwości. Widżety mają więcej opcji. Dobrym przykładem są tutaj kontakty. Możliwości z pewnością jest tutaj wiele. Czy jednak Apple wykorzysta je w tym roku? O tym przekonamy się już wkrótce na WWDC 2021.

W iOS 15 Apple wprowadzi dużo więcej nowości niż tylko nowe widżety

iOS 15 to bardzo duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wniesie wiele nowości. Start WWDC 2021 już 7 czerwca. Tego dnia odbędzie się keynote otwierający całe wydarzenie, które potrwa kilka dni.

