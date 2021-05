Nowy Mac Mini z Apple M1X pozuje na renderach

Nowy Mac Mini ma otrzymać procesor Apple M1X, który to trafi także do nadchodzących laptopów MacBook Pro. W sieci udostępniono rendery, które mają pokazywać przeprojektowany komputer. Inny układ to nie koniec zmian. Tych w rzeczywistości producent szykuje więcej. Zobaczmy, co na nich dokładnie widać.

Nowy Mac Mini ma przede wszystkim niższą obudowę. Wynika to z faktu, że procesor Apple M1X jest bardzo energooszczędny. Tak więc producent będzie mógł m.in. postawić na mniejszy system chłodzenia. To rodzi możliwości z zakresu zmniejszania gabarytów. Z tyłu obudowy widać też cztery porty Thunderbolt 4, dwa USB i po jednym HDMI oraz Ethernet. Jest też nowe złącze zasilania.

Nowy Mac Mini z Apple M1X będzie mocnym komputerem

Wiemy, że procesor Apple M1X to bardzo wydajny SoC, który pozwoli zaoferować maszynom z tym układem duże możliwości. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę. Jon Prosser, który udostępnił rendery ukazujące zmiany dodał, że komputer ma zadebiutować w dwóch kolorach obudowy, które wprowadzono w nowych iMacach.

