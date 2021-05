iPhone 13 Pro to flagowiec Apple, który zadebiutuje we wrześniu. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery. Te pokazują zmiany, które dostanie iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro to flagowiec Apple, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że firma dla własnych smartfonów na 2021 rok planuje pewne zmiany wizualne. Obejmą one ekran z notchem oraz aparat fotograficzny. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które opracowano na podstawie dotychczasowych plotek. Rzućmy sobie na nie okiem.

iPhone 13 Pro ma dostać mniejszy notch. Widać to na jednej z poniższych grafik. Stanie się on węższy i wiemy, że ma to być możliwe m.in. za sprawą mniejszego sensora dla Face ID czy też przeniesienia głośniczka pod górną ramkę. Następnie mamy aparat fotograficzny, który jest podobnie zaprojektowany do tego, który mają modele z 2020 roku. Jednak wyspa ulegnie powiększeniu i mają pojawić się większe sensory.

źródło: LeaksApplePro/ld_vova

Rendery Apple iPhone 13 Pro mogą ukazywać niemal finalny design

Źródło twierdzi, że te rendery mogą prezentować niemal finalny wygląd telefonu iPhone 13 Pro. Mówi też o tym, że Apple mogłoby wprowadzić jeszcze jakieś pomniejsze zmiany, ale te i tak rzekomo są mało prawdopodobne. Czy we wrześniu 2021 r. zobaczymy rzeczywiście tak wyglądającego smartfona? O tym przekonamy się za kilka miesięcy.

