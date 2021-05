iOS 14.6 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniono wczoraj. Wprowadza one liczne nowości. Wśród nich jest także wsparcie nowych funkcji w usłudze Apple Music zapowiedzianych wcześniej w maju. To bezstratna muzyka czy Spatial Audio z Dolby Atmos. To pierwsze pojawi się także na głośnikach HomePod.

iOS 14.6 wprowadza już wsparcie dla bezstratnej muzyki z Apple Music. Sugerują to zapiski w kodzie oprogramowania. To oznacza, że firma już szykuje się do uruchomienia nowych opcji w usłudze. Z wcześniej podanych informacji przez producenta wynika, że ma to nastąpić w przyszłym miesiącu.

Aktualizacja iOS 14.6 jeszcze nie włącza bezstratnej muzyki w Apple Music

Apple Music na urządzeniach, które zaktualizowano do iOS 14.6, jeszcze nie pozwala na strumieniowanie muzyki w bezstratnym formacie. Domyślamy się, skoro stosowne wsparcie już jest, że uruchomienie dostępu rzeczywiście nastąpi w czerwcu. Zapewne odbędzie się to po stronie serwerów i nie będzie potrzebne żadne inne uaktualnienie.

