macOS 11.4 RC Big Sur to nowa aktualizacja Apple. Wprowadzi ona pewne nowości i zmiany. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w macOS 11.4 Big Sur.

macOS 11.4 RC Big Sur to nowa aktualizacja dla komputerów Mac, którą zobaczymy wraz z iOS 14.6. To większe uaktualnienie, które wprowadzi trochę nowości i do niedawno było dostępne w wersji beta. Zobaczmy więc, co nowego się pojawi. Oficjalny wykaz zmian z macOS 11.4 Big Sur widzicie poniżej.

macOS 11.4 RC Big Sur – co nowego / wykaz nowości i zmian

macOS Big Sur 11.4 dodaje subskrypcje i kanały Apple Podcasts oraz zawiera ważne poprawki błędów.

Podcasty

Subskrypcje Apple Podcasts można kupić w ramach subskrypcji miesięcznych i rocznych

Kanały grupują kolekcje programów od twórców podcastów

Ta wersja rozwiązuje również następujące problemy:

Zakładki w Safari mogą zostać uporządkowane lub przeniesione do folderu, który może wyglądać na ukryty

Niektóre witryny internetowe mogą nie wyświetlać się poprawnie po wybudzeniu Maca ze snu

Słowa kluczowe mogą nie zostać uwzględnione podczas eksportowania zdjęcia z aplikacji Zdjęcia

Podgląd może przestać odpowiadać podczas wyszukiwania dokumentów PDF

16-calowy MacBook może przestać odpowiadać podczas grania w Civilization

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Bardziej szczegółowe informacje na temat tej aktualizacji można znaleźć pod tym adresem. Szczegółowe informacje o zawartości tej aktualizacji związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

macOS 11.4 Big Sur powinien zostać udostępniony w tym tygodniu. Wersja RC została oddana w ręce deweloperów oraz testerów w zeszłym tygodniu i jest niemal finalna. Aktualizacja będzie dostępna z poziomu mechanizmu Uaktualnienia. Oczywiście, przed rozpoczęciem procesu aktualizowania warto wykonać kopię zapasową. Tak na wszelki wypadek, gdyby coś miało pójść nie tak.

