iOS 14.6 RC 2 i iPadOS 14.6 RC 2 to nowe aktualizacje Apple. Firma udostępniła je testerom. Tuż przed planowaną publiczną premierą iOS 14.6oraz iPadOS 14.6.

iOS 14.6 RC 2 oraz iPadOS 14.6 RC 2 Apple udostępniło testerom w kilka dni po wydaniu pierwszych wersji Release Candidate. To oznacza, że wprowadzono jakieś pomniejsze zmiany do tych aktualizacji. Nastąpiło to przed planowaną premierą dla wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów, której spodziewamy się w przyszłym tygodniu.

iOS 14.6 Rc 2 i iPadOS 14.6 RC 2 mają nowe oznaczenie dla buildów. Jest to 18F72. Poza tym nie wiadomo, co zmieniło się względem poprzednich wersji. Z pewnością jednak mamy tu do czynienia tylko z mniejszymi poprawkami, które musiały być konieczne przed publiczną premierą oprogramowania dla wszystkich użytkowników.

iOS 14.6 RC 2 i iPad OS 14.6 RC 2 dla testerów, ale Apple na dniach udostępni aktualizacje

Na razie są to poglądowe wydania nowego oprogramowania dla iPhone’ów i iPadów. Jednak już w przyszłym tygodniu te aktualizacje zostaną udostępnione dla wszystkich użytkowników. To tylko kwestia czasu. Finalne wersji iOS 14.6 oraz iPadOS 14.6 są już blisko. W międzyczas Apple rozpoczęła beta testy systemów z numerkiem 14.7.

źródło: opracowanie własne