iOS 14.7 beta 1 do pobrania. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 14.7 beta 1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów. Apple udostępniło wersję poglądową. Znana jest już jedna z nowości z systemu iOS 14.7 beta.

iOS 14.7 beta 1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Nastąpiło to niedługo po oddaniu w ręce testerów wersji RC z numerkiem 14.6. Teraz nadszedł czas na program pilotażowy kolejnej odsłony oprogramowania. Co nowego tu znajdziemy? Jedna z nowości została już znaleziona.

W iOS 14.7 beta 1 pojawia się nowość, którą docenią właściciele głośników HomePod. Apple dodało w aplikacji Dom możliwość ustawiania timerów. Wcześniej możliwe to było z użyciem Siri. Teraz będzie można wykonać taką czynność wygodnie na iPhone’ach, iPadach czy też komputerach Mac. Tutaj trzeba mieć jednak na uwadze, że sam głośnik również wymaga nowego oprogramowania.

Apple udostępniło nie tylko iOS 14.7 beta 1

Poza iOS 14.7 beta 1 Apple udostępniło testerom także inne oprogramowanie w wersji poglądowej. Są to iPadOS i tvOS z tym samym numerkiem. Następnie mamy macOS 11.5 oraz watchOS 7.6. Finalnych wersji nowych systemów operacyjnych spodziewajmy się w przyszłym miesiącu. Tymczasem nie pozostaje nic innego, jak czekać na odkrycie kolejnych nowości.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło