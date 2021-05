MacBook Pro 2021 to tegoroczne laptopy dla bardziej wymagających użytkowników, które były już obiektem wielu przecieków. Komputery mają dostać procesor Apple M2 (choć to na razie umowna nazwa). Ponadto zostaną przeprojektowane. Teraz poznajemy nowe informacje, które ujawnił sprawdzony w przeszłości Mark Gurman.

MacBook Pro 2021 z Apple M2 ma zaoferować znacznie większą wydajność do chipu M1, który i tak jest naprawdę mocny. Ma on składać się z 10 rdzeni, z czego 8 będzie wysokowydajnych, a pozostałe 2 do niewymagających zadań. Ponadto GPU ma być dostępny w opcjach z 16 lub 32 rdzeniami. Ponadto będzie możliwość rozbudowania pamięci RAM do 64 GB.

MacBook Pro 2021 z Apple M2 zostanie przeprojektowany

Apple chce przeprojektować swoje laptopy dla bardziej wymagających użytkowników. MacBook Pro 2021 dostanie odświeżoną obudowę. Znajdą się na niej porty HDMI i USB C. Planowany jest także powrót MagSafe. Cieszy też czytnik kart SD, którego to również nie ma zabraknąć.

Wracając do premiery, to ta ma odbyć się najwcześniej latem. Tak więc MacBook Pro 2021 z Apple M2 może być naprawdę blisko. Gurman wspomina o dwóch wariantach komputerów, które miałyby różnić się wielkością ekranów. Mniejszy model otrzyma 14-calowy wyświetlacz, a w większym będzie to 16 cali.

