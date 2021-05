iPad Pro 2021 z Apple M1 już w rękach pierwszych klientów

iPad Pro 2021 to nowe tablety z układem Apple M1. Pierwsze urządzenia trafiają w ręce klientów. Obecnie zamówienia na tablety iPad Pro 2021 są wydłużone.

iPad Pro 2021 z procesorami Apple M1 został zaprezentowany w kwietniu. Wiemy, że oferuje dużo lepszą wydajność względem poprzednika. Tymczasem zamówione maszyny zaczynają trafiać w ręce pierwszych klientów. To o tyle ciekawe, że według producenta na dostępność mamy czekać do drugiej połowie tego miesiąca. Oficjalny termin nie został podany.

Nieoficjalnie mówi się o tym, że iPad Pro 2021 ma trafić na rynek 21 maja. Użytkownik, który otrzymał własny tablet, nie kupił go jednak bezpośrednio od Apple. Zamówienie zostało złożone w ramach przedsprzedaży poprzez sklep o nazwie Nebraska Furniture Mart. Poniżej opakowanie urządzenia, którym podzielił się szczęśliwy nabywca.

foto: Reddit User PeterDragon50

Zamówienia na tablety iPad Pro 2021 z Apple M1 wydłużone

Jeśli zdecydujecie się na zakup iPada Pro z układem Apple M1 teraz, to będziecie musieli poczekać na własne urządzenie. Realizacja zamówień określona jest na co najmniej 2-3 tygodnie. Dotyczy to modelu z 11-calowym ekranem. Na wariant z 12,9-calowym wyświetlaczem trzeba czekać jeszcze dłużej, bo 4-6 tygodni.

