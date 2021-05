iOS 15 – koncept pokazuje, jak Apple może wprowadzić więcej dostosowań w iPhone’ach

iOS 15 to nadchodzący system dla iPhone’ów, który zobaczymy za kilka tygodni. Apple zaprezentuje go w trakcie WWDC 2021. Tymczasem pojawił się ciekawy koncept. Ukazuje on, jak firma może wyjść poza widżety i wprowadzić więcej dostosowań ekranu głównego poprzez dodatkowe opcje. Rzućmy sobie na to okiem.

Wspomniany koncept iOS 15 zakłada, że Apple może wprowadzić dodatkową opcję, która uzupełni tryb jasny i ciemny. To ambient, który działałby na zasadzie automatycznego dopasowania pod kątem panujących warunków oświetleniowych. Funkcję miałyby uzupełniać ciemne ikony w dark mode.

iOS 15 mógłby wprowadzić także akcentowane kolory, co znamy już z systemu macOS. Dotyczy to odcieni pasków, kart czy przełączników. Następnie proponuje się możliwość zmian ikon dla wszystkich aplikacji zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika. Obecnie takie zmiany na iPhone’ach są mocno ograniczone.

Koncept iOS 15 jest ciekawy, ale plany Apple na razie tajemnicą

Opisany koncept systemu iOS 15 dla iPhone’ów jest całkiem ciekawy. Nie wiadomo jednak, co dokładnie przygotowuje Apple. Możliwości z zakresu wprowadzenia dostosowania ekranu głównego jest naprawdę wiele. Możliwe, że wiele takich opcji rzeczywiście się pojawi. O tym jednak przekonamy się dopiero 7 czerwca. Wtedy odbędzie się keynote otwierający konferencję WWDC 2021, gdzie zobaczymy nowe oprogramowanie.

