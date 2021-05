iPhone 13 pojawia się w plotkach od dłuższego czasu. Wiemy, że smartfony Apple na 2021 rok otrzymają mniejsze wcięcie. Notch ma ulec znacznemu zmniejszeniu. Teraz dowiadujemy się, że sensor dla Face ID też ma ulec pomniejszeniu. Ma ono być znaczące.

Serwis źródłowy raportuje, że Apple przeprojektowało sensor dla Face ID, który trafi do smartfonów iPhone 13, jak i również przyszłych iPadów. Jego rozmiar udało się zredukować dwukrotnie. Dotyczy to chipu VCSEL. Tak duża zmiana pozwoli m.in. właśnie na implementację mniejszego notcha, bo potrzeba będzie mniej miejsca.

Apple w modelach iPhone 13 ma zaimplementować znacząco mniejszy notch

Plotki mówią, że Apple rzeczywiście w smartfonach iPhone 13 umieści znacznie mniejszy notch. Będzie on krótszy. Zmianie ulegną także elementy, które znajdują się we wcięciu. Wiemy, że głośniczek zostanie przesunięty na górę, co również pozwoli zaoszczędzić cenne miejsce. Premiery nowych telefonów z iOS spodziewamy się we wrześniu. Do tego czasu będą one obiektem jeszcze wielu przecieków.

źródło