iPad Pro z Apple M1 to bardzo mocny tablet. Dużą wydajność potwierdzają pierwsze benchmarki. iPad Pro z Apple M1 ma moc nawet o ponad 50 proc. większą

iPad Pro z Apple M1 został zaprezentowany w kwietniu. Zakup tego tabletu jest teraz utrudniony, ale okazuje się, że było na co czekać. W sieci pojawiły się pierwsze benchmarki, które ukazują wielką wydajność urządzenia w porównaniu do poprzednika. Pochodzą one z popularnego testu Geekbench. Rzućmy sobie na nie okiem.

Nowy iPad Pro z procesorem Apple M1 osiąga w teście Multi-Core, czyli wielu rdzeni wynik w postaci blisko 7,3 tys. punktów. W przypadku poprzedniego modelu z chipem A12Z osiągi są na poziomie około 4,6-4,7 tys. punktów. Tak więc widzimy, że nowy tablet oferuje znacznie większą moc.

Benchmarki pokazują, że iPad Pro z Apple M1 ma ponad 50 proc. lepszą wydajność

W zależności od testu iPad Pro z procesorem Apple M1 osiąga wyniki lepsze od poprzednika o ponad 50 proc. W benchmarku Multi-Core widać nawet 56 proc. wzrost. To z pewnością napawa optymizmem. Decydując się dziś na zakup nowych modeli trzeba jednak liczyć się z czasem dostawy za co najmniej 2-3 tygodnie.

