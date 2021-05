iPhone 13 Pro był już obiektem wielu przecieków. Teraz dowiadujemy się, że otrzyma większy aparat względem poprzednika. W zeszłym roku zrobiono tak w przypadku modelu Max. Tegoroczna wyspa dla kamery zostanie zaprojektowana podobnie dla obu smartfonów. Nowe informacje na ten temat przedstawił serwis źródłowy, który uzyskał je na bazie schematów, które widziała redakcja.

Wyspa w mniejszym modelu iPhone 13 Pro będzie tak duża, jak w większym Max. To oznacza, że Apple zaimplementuje większe sensory w obu smartfonach, a nie tylko tym z 6,7-calowym ekranem, co jest dobrą wiadomością. Moduł kamery ma odstawać na aż 3,65 mm (2,51 mm w tańszych telefonach). Jego rozmiary to około 36 x 37 mm.

Apple iPhone 13 Pro ma być także trochę grubszy

Zmiany, które obejmą wyspę dla aparatu fotograficznego w modelu iPhone 13 Pro wpłyną także na całkowitą grubość obudowy. Wzrośnie ona do 7,57 mm. Tak więc będzie to o 1,7 mm więcej w porównaniu do dwunastek, które mają 7,4 mm grubości. Premiery nowych telefonów z iOS spodziewamy się we wrześniu.

źródło