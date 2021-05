iPhone 13 otrzyma modem 5G, ale ciągle nie będzie to autorski chip Apple. Ponownie będzie to układ Qualcomma. Premiera modeli iPhone 13 już we wrześniu.

iPhone 13 ro cztery smartfony Apple na 2021 rok, które zobaczymy we wrześniu. Obecnie trwają przygotowania do ich masowej produkcji. Wiemy, że każdy z nich otrzyma modem 5G. Wygląda jednak na to, że nadal nie będzie to autorskie rozwiązanie. Na to przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej dwa lata.

Analityk Ming Chi Kuo w notatce dla inwestorów stwierdził, że autorski modem 5G Apple w modelach iPhone 13 się nie pojawi. To oznacza, że zapewne powinniśmy spodziewać się rozwiązania firmy Qualcomm. Prawdopodobnie będzie to Snapdragon X60, który już gości w smartfonach z systemem Android, które mają Snapdragony 888.

Modem 5G Apple nie w modelach iPhone 13, ale prace trwają

Apple przejęło dział 5G od Intela w lipcu 2019 roku. Transakcja opiewała na bagatela miliard dolarów. W smartfonach iPhone 13 jeszcze nie znajdziemy autorskich modemów, ale wiemy, że gigant chce uniezależnić się od Qualcomma, z którym swego czasu wojował po sądach. Ma to jednak nastąpić najwcześniej w 2023 roku. Tak więc jeszcze trochę poczekamy.

źródło