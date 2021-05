iPhone 13 coraz bliżej. Partner Apple, Foxconn szuka ludzi do pracy

iPhone 13 to cztery nowe smartfony, które były obiektem wielu przecieków. W zasadzie powinny już być gotowe. O ile nie doszło do jakichś opóźnień. Produkcją zajmie się wieloletni partner Apple, czyli Foxconn. Firma już zaczyna szukać do pracy osób, gdyż zbliża się sezon produkcyjny.

Produkcja telefonów z iOS zazwyczaj rusza w środku lata. W sierpniu zaczyna się masowe składanie i to właśnie wtedy Foxconn potrzebuje najwięcej pracowników. Jest to praca sezonowa, bo potem jesienią dochodzi do redukcji. Jednak obecnie partner Apple jest przed szczytem produkcyjnym smartfonów iPhone 13 i stąd propozycje zatrudnienia.

fot.: Ian Zelbo

Foxconn oferuje pracownikom składającym telefony iPhone 13 bonus

Osoby, które zostaną zatrudnione do składania smartfonów iPhone 13, będą mogły liczyć na bonus. Kwota premii to 7,5 tys. juanów (ok. 4,36 tys. zł). Dotyczy ona tych pracowników, którzy zostaną zatrudnieni na co najmniej 90 dni i spędzą w pracy 55 dni. Partner Apple chce mieć pewność, że nie zabraknie rąk, bo w szczycie fabryki opuszcza jednego dnia nawet 0,5 mln telefonów.

źródło