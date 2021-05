iPhone 13 Pro Max był obiektem wielu przecieków. Premiera flagowca Apple odbędzie się we wrześniu. W sieci pojawiła się makieta smartfona. Ujawnia nam ona zmiany, które obejmą notch oraz aparat fotograficzny. Zobaczmy, jak pod tym względem ma zmienić się iPhone 13 Pro Max.

Wspomniana makieta modelu iPhone 13 Pro Max powstała na bazie dotychczasowych przecieków. Te rzeczywiście mówią o tym, że aparat fotograficzny czekają pewne zmiany. Podobnie jest ze wcięciem na ekranie. Gadżet pojawił się na filmie Lewisa Hilsentegera z Unbox Therapy. Rzućmy sobie na to okiem.

Makieta modelu iPhone 13 Pro Max ujawnia mniejszy notch i nieco inny aparat

Widzimy, że iPhone 13 Pro Max otrzyma ekran, gdzie pojawi się mniejszy (węższy) notch. Następnie mamy głośniczek do rozmów, który został przeniesiony do góry. Natomiast aparat fotograficzny jest podobnie zaprojektowany, ale Apple wykorzysta większe sensory. To powinno przełożyć się na możliwość robienia jeszcze lepszych zdjęć. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

6,7″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

źródło, fot. otwierające: Ian Zeibo