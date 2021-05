iOS 14.5.1 i iPadOS 14.5.1 to nowe aktualizacje Apple. Nie znajdziemy tu nowości, a poprawki błędów. Zobaczmy więc, co nowego wprowadza iOS 14.5.1.

iOS 14.51 i iPadOS 14.5.1 to kolejne aktualizacje uzupełniające dla iPhone’ów i iPadów po dużej wersji z numerem 14.5. W międzyczasie trwają beta testy aktualizacji z numerami 14.6. Tym razem nie znajdziemy tu nowości, a poprawki błędów związanych z zabezpieczeniami. Zobaczmy więc, co nowego Apple tu naprawiło. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest poniżej. Udostępniono też watchOS 7.4.1.

iOS 14.5.1 i iPadOS 14.5.1 – co nowego / wykaz nowości i zmiany

Uaktualnienie iOS 14.5.1 zawiera poprawki błędów, ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem. Wspomniane błędy dotyczą WebKit oraz ochrony przed śledzeniem. Ten sam błąd rozwiązano na starszych urządzeniach, które otrzymały update z numerkiem 12.5.3. iOS 14.5.1 zainstalujecie udając się na iPhone’ach do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Oczywiście, będzie to możliwe po wcześniejszym nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową Wi-Fi. Na nowości poczekamy do wydania z numerem 14.6. Tam ma m.in. pojawić się nowy plan dla Apple Music, czyli HiFi.

źródło: opracowanie własne