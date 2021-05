iPhone 13 Pro Max to flagowiec Apple na 2021. Znana jest częściowa specyfikacja. Cena powinna być bez zmian. Zobaczmy, co wiadomo o iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max to największy ze smartfonów Apple na 2021 rok, który był już obiektem wielu przecieków. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna flagowca i spodziewamy się, że cena nie ulegnie zmianie. W tym artykule zebraliśmy dotychczasowe plotki. Zobaczmy więc, czego można spodziewać się wraz z modelem iPhone 13 Pro Max.

6,7-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

iPhone 13 Pro Max nie otrzyma większego wyświetlacza względem poprzednika. Będzie to jednak panel OLED LTPO, który zapewni możliwość wyświetlana obrazu o zmiennej częstotliwości w zakresie do 120 Hz. Takie parametry, jak przekątna czy rozdzielczość się nie zmienią, ale pewnie zostanie zwiększona jasność i pojawią się inne udoskonalenia. Ważną informacją jest to, że zmniejszeniu ma ulec notch.

Wydajny procesor Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro Max otrzyma potężny procesor Apple A15 Bionic, który będzie wykonany w 5-nm litografii. Spodziewamy się, że wydajność względem układu A14 wzrośnie o około 20 proc. Dokładne szczegóły nowego chipu nie są znane, ale jego produkcja już ruszyła lub stanie się to później w tym miesiącu. Chip na razie owiany jest tajemnicą, ale powinien być wspomagany przez 6 GB pamięci RAM, choć nie możemy na 100 proc. wykluczyć, że zostanie ona zwiększona do 8 GB.

Aparat fotograficzny z 4 sensorami

Wiemy, że iPhone 13 Pro Max ma dostać aparat fotograficzny podobnie zaprojektowany do kamery z poprzednika. Plotki mówią jednak o tym, że Apple ma umieścić znacznie większe sensory, co przełoży się na możliwości z zakresu fotografowania i kręcenia filmów. Ponownie będą to trzy sensory z matrycami 12 MP oraz LiDAR. Na większe zmiany mamy poczekać do 2022 roku. Przecieki mówią o tym, że aparat ultraszerokokątny dostanie światło przysłony f/1.5, co pozwoli na robienie nim lepszych zdjęć po zmroku.

Cena modelu iPhone 13 Pro Max pewnie bez zmian

Domyślamy się, że cena smartfona iPhone 13 Pro Max nie ulegnie zmianie i w Stanach Zjednoczonych nadal będzie to 1099 dolarów w przypadku modelu z najmniejszym rozmiarem pamięci na dane. Dokładne kwoty w Polsce uzależnione będą m.in. od kursu euro. Na szczegóły poczekamy do premiery.

Większa bateria i nowy kolor

W zeszłorocznym modelu Apple umieściło mniejszą baterię w porównaniu do poprzednika. Natomiast iPhone 13 Pro Max ma dostać większą. Pojemność akumulatora nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się czegoś w okolicy 4000 mAh. Czy pojawi się również długo wyczekiwane zwrotne ładowanie? Tego na razie ciągle nie wiadomo. Wiemy też, że w palecie barw obudowy pojawi się nowy kolor. Będzie nim czarny mat.

fot.: Ian Zelbo

Premiera we wrześniu

Apple planuje wprowadzić nowe telefony z iOS jeszcze we wrześniu i tym samym powrócić do dotychczasowego harmonogramu. W zeszłym roku doszło do opóźnień na etapie projektowania i produkcyjnym w wyniku pandemii. W tym roku spodziewamy się, że iPhone 13 Pro Max i pozostałe trzy smartfony będą na czas. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 13 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7″ ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

