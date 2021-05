iOS 14.6 beta potwierdza Apple Music HiFi

iOS 14.6 beta 1 udostępniono publicznie kilka dni temu. Najpierw poglądowa aktualizacja oprogramowania trafiła w ręce deweloperów. Niedawno pojawiły się plotki o planie Apple Music HiFi. Wygląda na to, że nowy plan jest rzeczywiście w przygotowaniu, bo informacji na jego temat doszukano się w nowym systemie.

W aplikacji Muzyka z iOS 14.6 beta 1 znajdują się różne wzmianki na temat bezstratnej jakości dźwięku. Są też odniesienia do „HiFi”. Tak więc Apple Music zapewne otrzyma nowy plan już wkrótce. Co ciekawe, jego cena nie ma ulec zmianie. W Stanach Zjednoczonych nadal ma to być 9,99 dol./mies.

Apple Music HiFi wraz z finalną wersją iOS 14.6

Prawdopodobnie Apple Music HiFi zostanie ogłoszone w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2021. Nastąpi to 7 kwietnia. Możliwe, że nowość zostanie wprowadzona już wraz z aktualizacją iOS 14.6, której to też spodziewamy się w czerwcu. Na więcej szczegółów trzeba będzie na razie poczekać.

źródło