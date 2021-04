iOS 14.5 to lepsza prywatność. Jak włączyć ochronę przed śledzeniem?

iOS 14.5 Apple udostępniło dla wszystkich użytkowników wczoraj. To znacząca aktualizacja, która wprowadza mnóstwo nowości. Wśród nich jest lepsza prywatność. To ochrona przed śledzeniem przez aplikacje. W ten sposób możemy dezaktywować dostęp licznemu oprogramowaniu do własnych danych. Zobaczmy, jak włączyć nową funkcję.

Jak włączyć ochronę przed śledzeniem w iOS 14.5 i poprawić prywatność

Jeśli nie chcemy, aby aplikacji miały dostęp do licznych naszych danych, które następnie są wykorzystywane w zasadzie bez naszej wiedzy, to iPhone z zainstalowanym iOS 14.5 pozwala to szybko włączyć. Służy do tego suwak o nazwie Pozwalaj aplikacjom żądać możliwości śledzenia. Domyślnie opcja jest aktywna, a więc należy ją wyłączyć. Gdzie jej szukać? Znajduje się w sekcji Ustawienia, Prywatność i Śledzenie.

Jedna prosta opcja znacząco poprawi naszą prywatność. Jeśli macie zainstalowane iOS 14.5, to z pewnością warto zwrócić na to uwagę i dokonać szybkiej zmiany. Apple spotkało się z krytyką m.in. ze strony Facebooka. Mimo to pozostało nieugięte i zdecydowało, że ochrona przed śledzeniem dla użytkowników jest dla firmy priorytetem.

źródło: opracowanie własne