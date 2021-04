macOS 11.3 RC Big Sur to nowa aktualizacja Apple. Wprowadzi ona pewne nowości i zmiany. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w macOS 11.3 Big Sur.

Aktualizacja: macOS 11.3 jest już dostępny dla wszystkich. Pamiętajcie, aby przed uaktualnieniem wykonać kopię zapasową.



macOS 11.3 RC Big Sur to nowa aktualizacja dla komputerów Mac, którą zobaczymy wraz z iOS 14.5. To większe uaktualnienie, które wprowadzi trochę nowości i do niedawno było dostępne w wersji beta. Zobaczmy więc, co nowego się pojawi. Oficjalny wykaz zmian z macOS 11.3 Big Sur widzicie poniżej.

macOS 11.3 RC Big Sur – co nowego / wykaz nowości i zmian

macOS Big Sur 11.3 – wymagane ponowne uruchomienie

macOS Big Sur 11.3 dodaje obsługę AirTag, obejmuje ulepszenia aplikacji na iPhone’a i iPada dla komputerów Mac z M1, wprowadza osobne warianty odcieni skóry dla emoji z parami i dodaje bardziej zróżnicowane opcje głosowe dla Siri.

AirTag i Find My

Obsługa AirTag w celu śledzenia i znajdowania ważnych przedmiotów, takich jak klucze, portfel, plecak i nie tylko, prywatnie i bezpiecznie w aplikacji Lokalizator

· Sieć Find My z setkami milionów urządzeń może pomóc Ci znaleźć AirTag, nawet jeśli nie ma go w pobliżu

· Tryb Utracony powiadamia Cię o znalezieniu Twojego AirTag i możesz wprowadzić numer telefonu, pod którym można się z Tobą skontaktować

Aplikacje na iPhone’a i iPada na Macach z M1

Możliwość zmiany rozmiaru okna aplikacji na iPhone’a i iPada

Obsługa wyświetlania na pełnym ekranie wersji aplikacji na iPhone’a lub iPada w najwyższej rozdzielczości

Obsługa klawiatury w grach na iPhone’a i iPada zaprojektowanych do używania pochylenia urządzenia

Obsługa klawiatury, myszy i gładzika w grach na iPhone’a i iPada obsługujących kontrolery gier

Emotikony

Obsługa oddzielnych odcieni skóry dla każdej osoby we wszystkich odmianach emoji całującej się pary i emoji pary z sercem

Nowe emotikony twarzy, emotikony serca, emoji kobiety z brodą

Siri

Siri zawiera teraz bardziej zróżnicowane opcje głosowe

Apple Music

Autoodtwarzanie utrzymuje odtwarzanie muzyki, automatycznie odtwarzając podobny utwór po osiągnięciu końca utworu lub listy odtwarzania

Wykresy miast pokazują, co jest popularne w ponad 100 miastach z całego świata

Podcasty

Strony pokazów podcastów zostały przeprojektowane, aby ułatwić rozpoczęcie słuchania

Możliwość zapisywania i pobierania odcinków, automatycznego dodawania ich do biblioteki w celu szybkiego dostępu

Zachowanie pobierania i ustawienia powiadomień można dostosowywać w zależności od pokazu

Top listy i popularne kategorie w wyszukiwarce ułatwiają odkrywanie nowych programów

Aktualności

Przeprojektowany kanał News+ umożliwia subskrybentom Apple News+ szybkie wyszukiwanie, pobieranie i zarządzanie wydaniami czasopism i gazet

Zupełnie nowy sposób wyszukiwania, który pomaga znajdować odpowiednie tematy, kanały i historie

Safari

Kolejność sekcji na stronie początkowej można teraz dostosować

Dodatkowy interfejs API WebExtensions umożliwia programistom oferowanie rozszerzeń, które zastępują stronę nowej karty

Interfejs API Web Speech umożliwia programistom włączanie rozpoznawania mowy do swoich stron internetowych w celu tworzenia napisów, dyktowania i nawigacji głosowej w czasie rzeczywistym

Obsługa formatów wideo i audio WebM i Vorbis

Przypomnienia

Możliwość sortowania listy Today Smart

Wsparcie dla synchronizacji kolejności przypomnień na listach na wszystkich urządzeniach

Możliwość drukowania list przypomnień

Granie

Obsługa kontrolera bezprzewodowego Xbox Series X | S lub kontrolera bezprzewodowego Sony PS5 DualSense ™

Komputery Mac z chipem M1

Obsługa hibernacji

O tym komputerze Mac

Informacje o tym Macu wyświetla stan gwarancji Apple i zakres AppleCare+ na karcie Serwis po zalogowaniu się przy użyciu Apple ID

Wsparcie dla zakupu i rejestracji w AppleCare+ dla kwalifikujących się komputerów Mac w witrynie

Ta wersja rozwiązuje również następujące problemy:

Przypomnienia utworzone przez Siri mogą zostać przypadkowo ustawione na wczesne godziny poranne

Pęk kluczy iCloud może się nie wyłączać

Kierowanie dźwięku AirPods do niewłaściwego urządzenia do automatycznego przełączania

Powiadomień o automatycznym przełączaniu słuchawek AirPods może brakować lub być zduplikowane

Zewnętrzne monitory 4K mogą nie wyświetlać się w pełnej rozdzielczości po podłączeniu przez USB-C

Okno logowania może nie wyświetlać się poprawnie po ponownym uruchomieniu Maca mini (M1, 2020)

Funkcja Dwell może nie działać na klawiaturze dostępności

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Bardziej szczegółowe informacje na temat tej aktualizacji można znaleźć pod tym adresem. Szczegółowe informacje o zawartości tej aktualizacji związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

macOS 11.3 Big Sur powinien zostać udostępniony w przyszłym tygodniu. Wersja RC została oddana w ręce deweloperów oraz testerów i jest niemal finalna. Aktualizacja będzie dostępna z poziomu mechanizmu Uaktualnienia. Oczywiście, przed rozpoczęciem procesu aktualizowania warto wykonać kopię zapasową. Tak na wszelki wypadek, gdyby coś miało pójść nie tak.

