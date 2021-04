iPhone 13 Mini to jeden z czterech smartfonów, które Apple szykuje na 2021 rok. Urządzenie pojawia się w plotkach od dłuższego czasu. Jego cena będzie najniższa z całej czwórki telefonów. Natomiast specyfikacja techniczna powinna być całkiem konkretna. Zebraliśmy znane plotki o modelu iPhone 13 Mini. Zobaczmy, co już o nim wiadomo.

Kompaktowy smartfon z małym ekranem

iPhone 13 Mini będzie kompaktowym smartfonem. Ponownie otrzyma 5,4-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+. Jednak bez ProMotion. Apple planuje wprowadzić odświeżanie obrazu w 120 Hz do modeli Pro. Dwa tańsze telefony nadal będą wyświetlać zawartość w 60 Hz. Plotki mówią o tym, że notch stanie się mniejszy.

Aparat fotograficzny ciągle niewiadomą

Niedawne schematy, a nawet jedno zdjęcie, które rzekomo miało prezentować model iPhone 13 Mini, mówią o przeprojektowanym aparacie. Sama wyspa bez większych zmian, ale jeden z obiektywów miałby zostać przeniesiony w inne miejsce. Kontrastuje to z plotkami, które mówią, że Apple chce dodać trzeci sensor i ma nim być LiDAR. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Ponownie spodziewajmy się sensorów z matrycami 12 MP.

Z mocarnym układem Apple A15 Bionic

iPhone 13 Mini dostanie ten sam procesor, co pozostałe smartfony. To 5-nm układ Apple A15 Bionic, który z pewnością będzie bardzo mocnym układem. Będzie on wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM i na pewno zaoferuje około 20 proc. lepszą wydajność względem A14 z telefonów z 2020 roku.

Cena modelu iPhone 13 Mini będzie najniższa

iPhone 13 Mini będzie najtańszym telefonem z całej czwórki. Cena poprzednika w Polsce to 3599 zł za podstawowy wariant z 64 GB miejsca na dane. W przypadku następcy spodziewajmy się podobnej kwoty. Może ona nieco się zmienić w zależności od stosunku złotego do euro.

Być może bez opcji 64 GB

Apple wraz z tegorocznymi modelami telefonów prawdopodobnie pozbędzie się opcji z 64 GB miejsca na dane. W przypadku dwunastek zrezygnowano z niej już w modelach Pro. W tym roku powinno to objąć także tańsze smartfony. Dlatego iPhone 13 Mini powinien trafić na rynek w opcji z co najmniej 128 GB pamięci.

Premiera we wrześniu i może to być ostatni taki telefon

Zeszłoroczny smartfon Apple z 5,4-calowy ekranem sprzedaje się najgorzej z całej czwórki. Mimo to iPhone 13 Mini powstanie i zadebiutuje we wrześniu z trzema pozostałymi telefonami. Jednak w 2022 roku prawdopodobnie następcy już nie zobaczymy. Firma chce z niego zrezygnować. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

iPhone 13 Mini – specyfikacja techniczna

5,4-calowy ekran Super Retina XDR o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

procesor Apple A15 Bionic

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + LiDAR (?)

bateria o pojemności około 2200 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM + nano SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 15

