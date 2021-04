MacBook Pro 2021 na schematach. Będzie HDMI, MagSafe i czytnik kart SD

MacBook Pro 2021 ma przywrócić różne złącza. To HDMI, MagSafe czy czytnik kart SD. Debiut laptopów MacBook Pro 2021 odbędzie się za kilka miesięcy.

MacBook Pro 2021 to laptop Apple, który już pojawiał się w przeciekach. Maszyna ma stanowić powrót do najlepszych lat tej serii komputerów. Wiemy, że otrzyma nowe złącze MagSafe i poza USB C pojawią się też inne porty, które wcześniej usunięto. Mowa o HDMI, a następnie mamy czytnik kart SD.

Jak dobrze wiemy, Apple rozwija te laptopy pod nazwami kodowymi J314 oraz J316. W sieci pojawiły się dokumenty zawierające schematy tego komputera. Tu rzeczywiście widać, że MacBook Pro 2021 ma otrzymać czytnik kart SD i HDMI. Nie zabraknie też wspomnianego MagSafe dla zasilania. Zmiany te z pewnością cieszą.

Apple MacBook Pro 2021 dopiero w drugiej połowie roku

MacBook Pro 2021 nie zostanie zaprezentowany w ciągu najbliższych tygodni. Jego premiera ma odbyć się dopiero za kilka miesięcy. Apple chce go wprowadzić do oferty w drugiej połowie roku. Wiemy, że maszyna ma dostać nową klawiaturę i inne udoskonalenia. Możliwe, że w 16-calowym modelu pojawi się wyświetlacz Mini LED.

źródło