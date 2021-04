iOS 14.6 beta i bety macOS 11.4 oraz watchOS 7.5 dostępne

iOS 14.6 beta, macOS 11.4 beta i watchOS 7.5 beta to kolejne poglądowe wydania systemów operacyjnych Apple. Firma udostępniła je testerom i w ten sposób rozpoczęła nowy program pilotażowy oprogramowania. Nowości w tych wydaniach z pewnością będzie znacznie mniej w porównaniu do software, który zostanie udostępniony w przyszłym tygodniu. Wynika to z faktu, że przed nami zapowiedź dużych uaktualnień, które zobaczymy w czerwcu.

iOS 14.6 beta 1 wprowadza jedną znaną nowość. Dotyczy to dostępności aktualizacji. Poglądowe wersja jest teraz jedynie proponowana i w ten sposób można przeskoczyć bety do momentu udostępnienia wydania RC. Prezentuje to poniższy zrzut ekranowy. Nie spodziewajmy się tak wielu nowości, które znalazły się w aktualizacji z numerkiem 14.5.

iOS 14.6 beta, macOS 11.4 beta i watchOS 7.5 beta w ramach testów do czerwca

Domyślamy się, że program pilotażowy nowych wersji systemów operacyjnych Apple potrwa do czerwca. Ich finalne wydania powinny zostać udostępnione w czerwcu. Tuż po keynote otwierającym konferencję WWDC 2021. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na nowości zaszyte w tym oprogramowaniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło