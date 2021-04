iOS 15 i iPadOS 15 to duże aktualizacje oprogramowania Apple, które były już obiektem przecieków. Zapowiedź odbędzie się w trakcie konferencji WWDC 2021. Nowe informacje o planach uzyskał Bloomberg. Obejmują one nowy ekran początkowy czy przeprojektowane powiadomienia. Zobaczmy, co nowego ma się pojawić.

iPadOS 15 wprowadzi na iPadach nowy ekran początkowy. Następnie mamy uaktualniony ekran blokady, który też czekają zmiany. Wiemy, że widżety będzie można umieszczać w dowolnym miejscu na ekranie. Obecnie w tabletach Apple są one ograniczone do sekcji Dziś. W przypadku powiadomień pojawi się więcej preferencji do wyboru. Będą one dostępne z poziomu nowego menu, które ma być dostępne na ekranie blokady i w centrum sterowania. W drodze są też nowości mające na celu zwiększyć prywatność użytkowników.

iOS 15 oraz iPadOS 15 już za kilka tygodni

Zapowiedź systemów iOS 15 i iPadOS 15 odbędzie się już za kilka tygodni. Nastąpi to dokładnie 7 czerwca. W trakcie keynote otwierającego WWDC 2021. Potem deweloperzy uzyskają dostęp do wersji beta. 2 lub 3 tygodnie później powinien wystartować publiczny program pilotażowy. Tymczasem w przyszłym tygodniu pojawi się aktualizacja z numerkiem 14.5.

