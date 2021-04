iOS 14.5, macOS 11.3 i watchOS 7.4 to tylko wybrane aktualizacje dla urządzeń Apple, które wprowadzą sporo nowości. Obecnie deweloperom udostępniono niemal finalne wersje RC. Po to, aby ci mogli sprawdzić własne aplikacje pod kątem zgodności z nowym oprogramowaniem. Kiedy może spodziewać się uaktualnień dla wszystkich użytkowników?

Apple na razie nie przekazało, kiedy dokładnie planuje udostępnić publicznie aktualizacje iOS 14.5, macOS 11.3 i watchOS 7.4. Ujawniono tylko tyle, że nastąpi do w przyszłym tygodniu. Tak więc nastąpi to pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem. Jest jednak możliwe, że termin będzie bliższy początkowi przyszłego tygodnia. Skąd to wiemy?

Aktualizacje iOS 14.5, macOS 11.3 i watchOS 7.4 mogą zadebiutować w poniedziałek lub wtorek

Apple może udostępnić publicznie aktualizacje iOS 14.5, watchOS 7.4 i macOS 11.3 już w poniedziałek lub wtorek. Wynika to z faktu, że deweloperzy mają czas na dostosowanie się do nowych wymogów obejmujących prywatność właśnie do 26 kwietnia. Od tej daty wszystkie aplikacje zgłaszane do App Store będą musiały spełniać najnowsze wymagania. Nie będzie od tego odstępstw.

iOS 14.5 dla iPhone’ów, macOS 11.3 dla komputerów Mac i watchOS 7.4 dla zegarków Apple Watch to nie jedyne aktualizacje, które nas czekają. Wraz z nimi pojawią się też uaktualnienia na inne urządzenia. To tvOS, iPadOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów, które też mają numerek 14.5. Publiczna dostępność jest już blisko.

Z bogatą ofertą produktów Apple zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło: opracowanie własne