Kwietniowa konferencja Apple „Spring Loaded” odbędzie się dokładnie 20 kwietnia, czyli za kilka dni. Start o 19:00. Jak zwykle będzie live stream, choć to nie transmisja na żywo. Zostanie nagrana i zmontowana wcześniej. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać wydarzenie, to można to zrobić w serwisie YouTube. Stosowny link macie poniżej.

Kwietniowa konferencja Apple „Spring Loaded” nie tylko poprzez YouTube

Wiemy, że kwietniowa konferencja Apple to wydarzenie, które będzie można też obejrzeć na stronie producenta. Stosowny link znajdziecie tutaj. Tutaj live stream będzie do obejrzenia nie tylko na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Można to też zrobić na sprzętach z nowszymi wersjami popularnych przeglądarek. W trakcie eventu zobaczymy nowe tablety iPad Pro oraz prawdopodobnie lokalizatory AirTags. Czego można się spodziewać?

Konferencja Spring Loaded zostanie poświęcona nowym sprzętom. Możliwe, że zobaczymy coś jeszcze. Apple szykuje także nowe komputery Mac z autorskimi procesorami. Nie wiadomo, jednak czy pokaże je w trakcie kwietniowego eventu. Możliwe, że te nowości zostaną zaprezentowane w późniejszym terminie.

