iPad Pro 2021 to nowe tablety Apple, które były obiektem wielu przecieków. Zobaczymy w trakcie eventu Spring Loaded. W sieci pojawiły się nowe informacje o modelu z 12,9-calowym ekranem. Jak dobrze wiemy, w tej wersji ma pojawić się ekran Mini LED. To jednak sprawi, że obudowa będzie nieco grubsza.

iPad Pro 2021 z 12,9-calowym ekranem stanie się grubszy o 0,5 mm. Tak więc będzie to 6,4 mm w porównaniu do 5,9 mm z poprzedniej generacji. Pozostałe wymiary (280,65 x 215 mm) się nie zmienią. Informacje na ten temat pochodzą z rysunków ze schematami, do których wgląd uzyskał serwis źródłowy. Nie zostały one jednak publicznie udostępnione.

Tylko Apple iPad Pro 2021 z 12,9″ ekranem Mini LED będzie grubszy

Obudowa stanie się grubsza tylko w przypadku modelu z ekranem Mini LED. 11-calowy iPad Pro 2021 nie powinien zmienić rozmiarów. Tak więc nadal będzie to 247,6 x 178,5 x 5,9 mm. Premiera już dziś. Tablety dostaną znacznie szybsze procesory, które mają zaoferować wydajność na poziomie chipów M1 z Maców.

