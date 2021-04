iPhone 13 5G będzie dostępny zarówno z mmWave, jak i Sub 6 GHz. Jak dobrze wiemy, to dwa różne rozwiązania używane dla sieci nowej generacji. Wraz ze smartfonami na 2021 r. Apple chce rozszerzyć dostępność tej pierwszej technologii na większej liczbie rynków. W przypadku dwunastek zawężono ją tylko do Stanów Zjednoczonych.

Udział modeli iPhone 13 5G ze wsparciem dla mmWave ma znacząco wzrosnąć w porównaniu do poprzednich modeli z zeszłego roku. Apple planuje wprowadzić to rozwiązanie na nowe rynki i wśród nich są też kraje europejskie. To ma przełożyć się do wzrostu na poziomie 55-60 proc. W przypadku dwunastek udział wynosi 30-35 proc.

Apple iPhone 13 5G z mmWave we wrześniu

Wiemy, że Apple w tym roku nie chce żadnych opóźnień w premierze nowych telefonów z iOS. Firma dokładna starań, aby modele iPhone 13 5G trafiły na rynek jeszcze we wrześniu. Tak więc powinny one być gotowe na czas. Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na debiut.

Przeczytaj także: Wszystko, co powinniśmy zobaczyć w trakcie konferencji Spring Loaded

źródło