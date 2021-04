Kwietniowa konferencja Apple Spring Loaded odbędzie się 20 kwietnia. Wydarzenie będzie można oglądać. W trakcie eventu zobaczymy kilka nowości. Plotki i przecieki mówią o tym, że będą to tablety iPad Pro 2021, nowy iMac czy lokalizatory AirTags. Firma może poświęcić też chwilę czasu aktualizacji iOS 14.5, która wprowadzi istotne zmiany w zakresie ochrony prywatności. Pewne wycieki wspominają też o słuchawkach AirPods 3.

iPad Pro 2021 i Apple Pencil 3

iPad Pro 2021 to nowe tablety Apple z wyższej półki cenowej. Dostaną one lepsze wyświetlacze i przede wszystkim dotyczy to modelu z 12,9-calowym wyświetlaczem. Tutaj zostanie zaimplementowany panel wykonany w technologii Mini LED. Następnie mamy nowe procesory, które mają zaoferować wydajność na poziomie chipów M1. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się dużej mocy zamkniętej w małej obudowie. Udoskonalenia zapewne obejmą także aparaty fotograficzne. Spodziewamy się także nowego ołówka Apple Pencil 3.

AirTags

AirTags to lokalizatory, nad którymi Apple pracuje już od dłuższego czasu. Pierwsze plotki na ich temat pojawiły się jeszcze przed wydaniem iOS 13. Ich premiera ciągle była przekładana. Spodziewamy się jednak, że w końcu będziemy mogli je zobaczyć. Będą to małe urządzenia, które zapewnią komunikację poprzez Bluetooth. W ten sposób będzie można znajdować przypięte do nich przedmioty. Całość zostanie zintegrowana z platformą Find My, która to została już otworzona na akcesoria firm trzecich.

Nowy iMac

Nowy iMac na 2021 rok również pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Ostatnie plotki mówią o tym, że premiera komputerów rzeczywiście odbędzie się w trakcie kwietniowej konferencji Spring Loaded. Jak dobrze wiemy, maszyny mają dostać nowe ekrany oraz przeprojektowane i kolorowe obudowy. Poza tym otrzymają nowe procesory Apple Silicon. Być może będą to układy M2 lub o podobnej nazwie.

iOS 14.5

iOS 14.5 to duża aktualizacja oprogramowania, która obecnie znajduje się na etapie wersji beta. Spodziewamy się, że debiut odbędzie się po kwietniowej konferencji Apple Spring Loaded. Pojawi się sporo nowości, o których poczytacie tutaj i tu. Jedną z najważniejszych jest ochrona danych użytkowników i ich prywatność, co obejmie aplikacje dostępne w App Store. Poza iOS 14.5 spodziewajmy się też aktualizacji iPadOS i tvOS 14.5, watchOS 7.4 i macOS 11.3.

AirPods 3

AirPods 3 to nadchodzące słuchawki bezprzewodowe Apple. Mają one bardziej przypominać model Pro, ale będą tańsze. Mówi się o cenie w postaci 199 dolarów. Plotki mówią o braku aktywnego wyciszania szumów. Czy jednak zobaczymy je już we wtorek? Pewne źródła twierdzą, że na premierę tego gadżetu mamy jednak poczekać dłużej.

Kwietniowa konferencja Apple Spring Loaded do obejrzenia w sieci

Kwietniowa konferencja Apple będzie dostępna do obejrzenia w sieci. Stream pojawi się poniżej, ale tak naprawdę nie będzie to event na żywo. Firma zapewne ma już gotowe nagranie, które zmontowano i teraz tylko ono czeka na publiczne udostępnienie. Start o godzinie 19:00.

