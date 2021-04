iPhone 13 Pro Max to największy z nowych smartfonów Apple, które są w ogniu przecieków. Pojawiły się nowe schematy, które to ujawniają, że aparat ulegnie pewnym zmianom. Stylistycznie projekt wyspy się nie zmieni. Widać jednak, że sensory będą znacznie większe.

Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby Apple miało w modelu iPhone 13 Pro Max umieścić nowy obiektyw ultraszerokokątny i postawić na większe sensory. Nowy przeciek zdaje się to potwierdzać. Schematy te pojawiły się na wideo, które możecie zobaczyć poniżej.

Większe sensory aparatu modelu iPhone 13 Pro Max przełożą się na lepsze zdjęcia

Apple decydując się na większe sensory sprawi, że iPhone 13 Pro Max pozwoli na robienie jeszcze lepszych zdjęć. Aparat będzie w stanie przechwytywać więcej światła, a to wpłynie korzystnie na fotografowanie. Poza tym wiemy, że ogniskowa ma zmienić się na 1/1,7″. Wzrośnie również rozmiar pikseli do 2 um. Premiera nowych telefonów z iOS ma odbyć się we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło