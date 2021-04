iOS 14.5 to aktualizacja, która jest blisko. Kiedy Apple ją wyda? Zapewne w przyszłym tygodniu. Tymczasem Apple wprowadziło w iOS 14.5 zmianę w Podcasty.

iOS 14.5 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która obecnie znajduje się na etapie wersji beta. Jednak już na dniach Apple udostępni ją dla wszystkich użytkowników. Wprowadzi ona także zmiany obejmujące aplikację Podcasty. Firma szykuje się do wydania uaktualnienia i w tym tygodniu wprowadziło pewną zmianę.

Apple po stronie własnych serwerów aktywowało pewną zmianę, która obejmuje właśnie Podcasty. Co zmodyfikowano? Na urządzeniach z zainstalowaną betą iOS 14.5 pojawia się harmonogram publikacji konkretnego podcastu na stronie szczegółów programu. Można go znaleźć obok kategorii i podsumowania ocen. Takie rozwiązanie wcześniej było dostępne w innych aplikacjach do podcastów.

Finalna aktualizacja iOS 14.5 już blisko

iOS 14.5 już wkrótce trafi na wszystkie zgodne iPhone’y. Apple pewnie udostępni ją po kwietniowej konferencji, czyli już we wtorek. Wtedy też pokażą się inne uaktualnienia. To iPadOS i tvOS 14.5, watchOS 7.4 i macOS 11.3. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło