Apple Pencil 3 ma być blisko. Nowy ołówek ma zadebiutować wraz z tabletami iPad Pro 2021. To oznacza, że Apple Pencil 3 zobaczymy za kilka dni.

Apple Pencil 3 to gadżet, który już pojawiał się w przeciekach. Plotki mówiły o tym, że ołówek zostanie zaprezentowany wraz z tabletami iPad Pro 2021. Teraz temat powraca i wygląda na to, że debiut tego akcesorium jest naprawdę blisko. Sugeruje to nowy raport, który pojawił się na łamach chińskiej społecznościówki Weibo.

Jeśli plotki są prawdziwe, to Apple Pencil 3 zobaczymy już 20 kwietnia. Wtedy odbędzie się najbliższa konferencja (tutaj można będzie ją oglądać). To w jej trakcie mamy zobaczyć tablety iPad Pro 2021. Spodziewamy się też lokalizatorów AirTags, które to w przeciekach również pojawiają się od dawna. Poniżej zdjęcie, które ma prezentować nowy ołówek.

Ołówek Apple Pencil 3 może działać tylko z tabletami iPad Pro 2021

Jest bardzo możliwe, że Apple Pencil 3 może działać tylko z tabletami najnowszej generacji. Podobnie było z poprzednim ołówkiem, który wsparcia dla starszego sprzętu nie zapewnił. iPad Pro 2021 w edycji z 12,9-calowym wyświetlaczem ma dostać ekran Mini LED. Wszystkie szczegóły poznamy już we wtorek.

