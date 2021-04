iPhone 15 to smartfon Apple na 2023 rok. Wniesie ważną zmianę. Face ID znajdzie się pod ekranem. To oznacza, że w modelach iPhone 15 zniknie notch.

iPhone 15 i 15 Pro to smartfony na 2023 rok, a więc jeszcze trochę na nie poczekamy. Informacje na temat planów Apple uzyskał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z logo nadgryzionego jabłka. Są to szczegóły obejmujące Face ID i ekran.

Jeśli informacje są prawdziwe, to Apple planuje zaimplementować Face ID pod ekranem. Jest to jednoznaczne z tym, że iPhone 15 nie otrzyma notcha. Na razie element ten będzie nam towarzyszyć w telefonach z iOS i wiemy, że w tym roku wcięcie ulegnie zmniejszeniu. Jednak firma pozbędzie się go w za dwa lata.

iPhone 15 z Face ID pod ekranem będzie dla Apple wyzwaniem

Face ID to złożony mechanizm, który składa się z kilku kluczowych elementów. Jeśli Apple rzeczywiście będzie chciało w smartfonach iPhone 15 schować kamerę TrueDepth pod ekranem, to nie będzie to łatwe wyzwanie. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać.

