iPhone 14 Pro to flagowiec Apple na 2022 rok, który już pojawiał się w przeciekach. Nowe informacje na jego temat ujawnił analityk Ming Chi Kuo, który wspomniał też ostatnio o tym, kiedy Face ID trafi pod ekran. Szczegóły te obejmują aparat z nagrywaniem w 8K czy planowane warianty. Wśród nich nie ma modelu Mini.

Kuo uważa, że Apple w 2022 roku zrezygnuje ze smartfona iPhone 14 Mini. Takie urządzenie nie ma się pojawić w ofercie. Będą tylko wersje z ekranami o przekątnych 6,1 i 6,7 cala. Zeszłoroczna wersja Mini sprzedaje się najgorzej z całej czwórki i to też może mieć wpływ na taką, a nie inną decyzję.

Apple w modelu iPhone 14 Pro doda aparat z nagrywaniem w 8K

iPhone 14 Pro ma dostać udoskonalony aparat fotograficzny, który w końcu będzie mógł nagrywać wideo w jakości 8K. Apple wymieni główny sensor na taki z matrycą 48 MP. Obecnie stosuje 12 MP. Zwiększy się też rozmiar pikseli do 2,5 um. Obecnie jest to 1,7 um, a w trzynastkach wzrośnie do 2,0 um.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło