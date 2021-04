iPhone 13 Pro był obiektem wielu przecieków. Ostatnio wspominaliśmy wam, że Apple chce w nim poprawić czas pracy na baterii. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery prezentujące zarys urządzenia. Bazują one na schematach CAD. Zobaczmy więc sobie, jak został zaprojektowany ten smartfon.

Rendery prezentujące model iPhone 13 Pro widoczne są poniżej. Notch nie zniknął, ale widać, że jest wyraźnie mniejszy względem wcięcia z poprzednich telefonów z iOS. Jest przede wszystkim krótszy. Widać też, że głośniczek zmienił miejsce i został umieszczony wyżej.

Rendery modelu iPhone 13 Pro ujawniają brak zmian obejmujących aparat

Widzimy też, że aparat fotograficzny z modelu iPhone 13 Pro nie zostanie przebudowany. Schematy sugerują jednak, że mogą one objąć kamerę tańszych telefonów Apple, co też widzieliśmy na renderach. Wiemy jednak, że same sensory i obiektywy mają zostać udoskonalone. Pojawi się także sporo usprawnień pod obudową, które obejmą poszczególne podzespoły. Premiery spodziewamy się we wrześniu 2021 roku.

