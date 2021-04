Kwietniowa konferencja Apple do tej pory pozostawała tajemnicą. To w trakcie tego wydarzenia spodziewamy się premiery tabletów iPad Pro 2021 oraz lokalizatorów AirTags. Kiedy odbędzie się to wydarzenie? Tutaj rąbka tajemnicy uchyliła Siri. Znamy konkretny termin, który pewnie zostanie jeszcze dziś potwierdzony.

iPad Pro 2021 był obiektem licznych przecieków. Nowe tablety zapowiadają się ciekawie. Mają dostać mocne procesory klasy M1 z ostatnich Maców. Następnie mamy ekran wykonany w technologii Mini LED, który otrzyma większy model. Natomiast premiera lokalizatorów AirTags odkładana była już kilka razy. Pozostaje wierzyć, że kwietniowa konferencja Apple przyniesie nam w końcu te urządzenia.

Według Siri kwietniowa konferencja Apple odbędzie się za tydzień

Siri ujawnia konkretny termin i tym jest 20 dzień tego miesiąca. Tak więc kwietniowa konferencja Apple odbędzie się już za tydzień. Dziś po południu firma powinna oficjalnie potwierdzić datę i rozesłać mediom zaproszenia. Wydarzenie będzie oczywiście miało formę online. Odbędzie się więc bez udziału publiczności.

