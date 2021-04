iPhone 13 5G to dwa tańsze smartfony Apple na 2021 rok, które zobaczymy we wrześniu wraz z modelami Pro. W sieci pojawiły się rendery, które bazują na schematach technicznych. Te ujawniają nie tylko mniejszy notch. Przede wszystkim pojawia się przeprojektowany aparat fotograficzny, co z pewnością jest niespodzianką.

Poniższe rendery ujawniają, że iPhone 13 5G ma nieco inaczej rozmieszczone elementy kamery. Aparat fotograficzny ciągle ma dwa obiektywy. Jednak zmieniono ich położenie i teraz są po przekątnej. Notch u góry ekranu też wydaje się być nieco mniejszy. Schematy możecie zobaczyć poniżej.

Aparat modeli Apple iPhone 13 5G może być inny

W rzeczywistości może to być tylko jeden z prototypów, które ma Apple. Tak naprawdę iPhone 13 5G może dostać inny aparat. Tym bardziej, gdy sięgniemy wstecz do starszych przecieków. Te mówią o tym, że pojawi się jeszcze LiDAR. Gdzieś ten element na wyspie trzeba będzie umieścić. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się we wrześniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło