iPhone 13 Pro ma zapewnić dużo lepszy czas pracy na baterii. Apple chce go zwiększyć o 15-20 proc. Wiemy też, jakie ekrany trafią do modeli iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro był obiektem wielu przecieków. Nowy raport związany z planami Apple opublikował Digitimes. Tam zamieszczono informacje obejmujące ekrany oraz czas pracy na baterii. Podobno firma planuje go znacząco wydłużyć. Co będzie możliwe pewnie na kilka sposobów i wśród nich znajdzie się m.in. procesor A15 Bionic.

Jeśli plotki są prawdziwe, to Apple w smartfonach iPhone 13 Pro planuje zwiększyć czas pracy na baterii nawet o 15-20 proc. Pomimo tego, że telefony mają dostać ekrany LTPO, które to zapewnią odświeżanie obrazu w 120 Hz. Będzie ono jednak zmienne i już ten fakt może pomóc w oszczędzaniu energii.

Apple w modelach iPhone 13 Pro może umieścić większe baterie

Prawdopodobnie iPhone 13 Pro otrzyma także większe baterie od akumulatorów znajdujących się z zeszłorocznych modelach. Apple może nieco zwiększyć ich pojemność, bo takie plotki pojawiały się już wcześniej. Premiery nowych telefonów spodziewajmy się we wrześniu. Do tego czasu będą one jeszcze obiektem mnóstwa przecieków.

