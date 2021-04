iOS 15 to nadchodzący system Apple. Wśród nowości może pojawić się odświeżone centrum sterowania. Co nowego jeszcze może wprowadzić iOS 15?

iOS 15 to aktualizacja, której zapowiedź odbędzie się w czerwcu. Niedawno wspominaliśmy wam, że Apple może wprowadzić nowe ikonki. Co nowego jeszcze może się pojawić? W sieci można znaleźć nowe plotki mówiące o tym, że wśród nowości ma znaleźć się także odświeżone centrum sterowania. Jak ma ono się zmienić?

Jeśli te plotki są prawdziwe, to nowe centrum sterowania z iOS 15 ma być inspirowane tym, które Apple wprowadziło w macOS 11 Big Sur. Tak więc zostanie ono przeprojektowane pod kątem wizualnym. W ten sposób stanie się bardziej kompaktowe.

Wśród nowości z iOS 15 nie tylko nowe centrum sterowania

Oczywiście iOS 15 wniesie znacznie więcej nowości. Nie będzie to tylko odświeżone centrum sterowania. To bardzo duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która z pewnością wprowadzi wiele zmian. Im bliżej będziemy czerwcowego WWDC, tym więcej informacji będzie się pojawiać. Przed samym keynote na pewno dojdzie do mnóstwa przecieków. Po prezentacji nowy software zostanie udostępniony deweloperom.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło