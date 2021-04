iPad Pro 2021 i iPad Mini 6 to nowe tablety Apple. W sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące makiety. Zobaczmy, co na tych fotkach można dostrzec.

iPad Pro 2021 i iPad Mini 6 to tablety Apple, które pojawiają się w plotkach od dłuższego czasu. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które udostępnił Sonny Dickson. Przedstawiają one makiety trzech modeli. Zarówno z przodu, jak i tyłu obudowy. Rzućmy sobie na to okiem.

iPad Mini 6 nie wprowadza wielu zmian, ale dostanie większy ekran. Nadal ma ekran z grubymi ramkami i przycisk Początek z Touch ID. Z tyłu jest pojedynczy aparat. Następnie mamy tablet iPad Pro 2021 w obu wariantach wielkościowych. Mają one kamerę z trzema obiektywami. Co ważne, nie widać nigdzie Smart Connector, ale to może być po prostu brak w makietach.

iPad Pro 2021 i iPad Mini 6 to tablety Apple, których premiera jest coraz bliżej

Plotki mówią o tym, że iPad Pro 2021 miałby zadebiutować jeszcze w tym kwartale. Apple może jednak borykać się z trudnościami w dostępności półprzewodników, co dotyka coraz więcej branż. Dlatego debiut może się nieco opóźnić. Natomiast iPad Mini 6 może zadebiutować później. Pewne plotki mówią o drugiej połowie roku.

