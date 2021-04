iPhone 12 idzie po rekord. Apple w tym roku może sprzedać najwięcej telefonów

iPhone 12 zadebiutował z opóźnieniem. Mimo to i tak pozwolił Apple w zeszłym kwartale osiągnąć rekordowy wynik sprzedaży, gdy firma dostarczyła na rynek blisko 80 mln telefonów. Teraz dowiadujemy się, że prognoza sprzedaży na 2021 rok fiskalny również zakłada nowy rekord.

Apple do tej pory sprzedało najwięcej telefonów w 2015 roku fiskalnym. Wtedy udało się mu dostarczyć na rynek aż 231 mln smartfonów z iOS. Przez kolejne pięć lat wynik ten nigdy nie został pobity. Teraz to może się zmienić, co przewiduje analityk Dan Ives z firmy Wedbush.

iPhone 12 może wygenerować rok sprzedaży u Apple

Ives uważa, że Apple w całym 2021 roku fiskalnym (który to firma rozpoczęła w październiku 2020 roku) dostarczy na rynek co najmniej 240 mln smartfonów. Widełki zakładają też, że będzie to może nawet 250 mln sztuk. iPhone 12 najlepszy czas sprzedaży ma już za sobą (tym zawsze jest czwarty kwartał). Jednak i tak z pewnością znajdzie jeszcze mnóstwo klientów. Czy padnie rekord? O tym przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło