iOS 15 wprowadzi nowe ikonki. Są zmiany w Apple Music i App Store Connect

iOS 15 to aktualizacja, którą zobaczymy w czerwcu. Dokładnie w trakcie WWDC 2021. Wygląda na to, że oprogramowanie dla iPhone’ów może wprowadzić nowe ikonki. Skąd to wiemy? Ponieważ pojawiły się już dwie nowe. Dokładnie w Apple Music dla artystów i App Store Connect.

Nowe ikonki z Apple Music dla artystów i App Store Connect widać poniżej po prawej stronie. Po lewej dla porównania te stare. Użytkownicy serwisu Reddit podjęli dyskusję, że jest to dopiero początek zmian, które czekają nas wraz z iOS 15. To tam ma pojawić się znacznie więcej nowych elementów dla poszczególnych aplikacji. Na razie jednak nie wiadomo, jak mają się prezentować.

Nowe ikonki z iOS 15 już w czerwcu

Apple planuje zapowiedzieć aktualizację iOS 15 7 czerwca. Tego dnia rozpocznie się WWDC 2021, które zostanie poprzedzone keynote otwierającym. Potem zostanie udostępniona wersja beta dla deweloperów. Kilka tygodni później zostanie uruchomiony publiczny program pilotażowy, gdzie udział będą mogli brać wszyscy chętni właściciele iPhone’ów.

