Mac z Apple M1 teoretycznie nie pozwala zwiększyć pamięć RAM. Dysk SSD jest też niewymienny. Tymczasem znaleziono sposób na to, jak je wymienić.

Apple M1 to autorski procesor firmy z logo nadgryzionego jabłka, który trafił do nowych komputerów Mac Mini, MacBook Air i Pro. Jak dobrze wiemy, w tych maszynach pamięć RAM i dysk SSD są zintegrowane. Jak więc można je wymienić i w ten sposób rozszerzyć? Cóż, nie jest to proste, ale sposób istnieje.

Chińczycy wzięli pod lupę płytę główną z Apple M1. Następnie znaleźli sposób na wymianę pamięci RAM i dysku SSD na kości o większej pojemności. Rozmiar udało się zwiększyć (odpowiednio) z 8 do 16 GB oraz 256 GB do 1 TB. macOS po takiej operacji nie miał problemu z rozpoznaniem nowych podzespołów. Jest więc to możliwe.

Zwiększenie pamięci RAM i wymiana dysku SSD w komputerach Mac z Apple M1 nie dla wszystkich

Tutaj warto zauważyć, że taka wymiana nie jest czynnością dla każdego. W przypadku Maca Mini z procesorami Intela zwiększenie RAM-u nie stanowiło problemu. Tutaj jednak jest to czynność wymagająca wielkiej precyzji i umiejętności. Poza tym taki zabieg wiąże się z utratą gwarancji, co też trzeba mieć na uwadze.

