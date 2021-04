iMac 2021 to komputery, które mają dostać procesory Apple M2 (choć finalna nazwa może być inna). W sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące te maszyny. Teraz dowiadujemy się, że firma z Cupertino planuje zwiększyć przekątne ekranów. Na pewno dotyczy to większego z modeli. Czego się spodziewać?

Obecnie Apple sprzedaje komputery iMac z ekranami o dwóch różnych przekątnych. Są to 21,5 oraz 27 cali. Plotki mówią, że ten drugi na pewno ulegnie zwiększeniu. Nie wiadomo jednak, do jakiej wartości. Być może do 32 cali, bo taką przekątną ma wyświetlacz z monitora Pro Display XDR. Na razie to jednak nic pewnego, a tylko przypuszczenia. Mniejszy model może wzrosnąć do 24 cali.

iMac 2021 z Apple M2 jeszcze w tym kwartale

Jest bardzo możliwe, że komputery iMac 2021 z procesorami Apple M2 zadebiutują jeszcze w tym kwartale. Świadczy o tym niedawne pogrzebanie modelu Pro oraz trudności w dostępności wybranych konfiguracji tańszych wersji. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę.

