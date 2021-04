iOS 14.5 to duża aktualizacja dla iPhone’ów. Kiedy Apple ją udostępni? Rąbka tajemnicy uchylił Tim Cook. CEO ujawnił, że iOS 14.5 pojawi się w kwietniu.

iOS 14.5 to naprawdę duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wniesie sporo nowości. Obecnie dostępna jest w postaci wersji beta 6. Kiedy pojawi się jej finalna wersja? Tutaj rąbka tajemnicy uchylił CEO Apple, czyli Tim Cook. Zrobił to w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów, gdzie opowiadał o kwestiach obejmujących prywatność.

Jak dobrze wiemy, wraz z iOS 14.5 pojawią się nowe restrykcje obejmujące prywatność i aplikacje, które to już zaczynają być pomału wdrażane. Bardzo nie podoba się to Facebookowi, ale Apple chce dbać o użytkowników iPhone’ów oraz ich dane i pozostaje nieugięte. Co zresztą można zrozumieć.

Tim Cook przekazał, kiedy aktualizacja iOS 14.5 trafi na iPhone’y

CEO Apple przekazał, że finalna wersja iOS 14.5 trafi na iPhone’y jeszcze w tym miesiącu. Aktualizacja powinna pojawić się w drugiej połowie tego miesiąca. Wszak deweloperzy nie otrzymali jeszcze wydania RC (Release Candidate), czyli tego niemal sfinalizowanego. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło