iPhone 13 Pro to flagowiec Apple na 2021 rok. Cena nie będzie niska, ale specyfikacja techniczna konkretna. Zobaczmy, co wiemy o smartfonie iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro to smartfon Apple, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że jego cena nie będzie niska. Spodziewamy się jednak, że specyfikacja techniczna będzie z najwyższej półki. Zobaczmy więc, co już wiadomo o flagowcu firmy z logo nadgryzionego jabłka na 2021 rok. Zebraliśmy znane plotki i przecieki o modelu iPhone 13 Pro.

Z ekranem LTPO i ProMotion

iPhone 13 Pro otrzyma ekrany o tych samych przekątnych, co poprzednie modele. Jednak nie będą to te same wyświetlacze, a nowe wykonane w technologii LTPO. Dostarczy je Samsung Display. Będą to panele ProMotion ze zmiennym odświeżaniem w zakresie do 120 Hz. W mniejszym modelu będzie to 6,1-calowy ekran, w wersji Max o przekątnej 6,7 cala. Notch nie zniknie, ale plotki mówią o tym, że Apple chce go nieco zmniejszyć. Ma też pojawić się Always on Display.

Z wydajnym procesorem Apple A15 Bionic

iPhone 13 Pro otrzyma procesor Apple A15 Bionic. Będzie to potężny układ SoC wykonany w 5-nm litografii. Jego produkcją zajmie się znowu TSMC i wiemy, że proces ma ruszyć w maju. Chip będzie wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. W przyszłorocznych modelach znajdzie się procesor A16 mający być wytwarzany już 4 nm.

Nawet 1024 GB miejsca na dane

Plotki mówią o tym, że iPhone 13 Pro otrzyma dodatkowy wariant pojemnościowy. Do dotychczasowych 128, 256 i 512 GB ma dołączyć opcja 1 TB. To oznacza, że telefony będzie można kupić nawet z 1024 GB miejsca na dane. Apple planuje dodać taką opcję tylko w droższych telefonach.

Cena modelu iPhone 13 Pro raczej bez zmian

Cena smartfonów iPhone 13 Pro nie powinna zmienić się w porównaniu do poprzedników. Mniejszy model będzie dostępny od 999 dolarów. Natomiast w przypadku modelu Max będą to kwoty od 1099 dolarów. W Polsce jednak być może zapłacimy trochę więcej. Wszystko będzie tu zależało m.in. od kursów walut.

Większe baterie

Ekrany 120 Hz i 5G to zasobożerne połączenie. Z tego też powodu Apple miało w zeszłym roku zrezygnować z ProMotion. Przecieki mówią o tym, że iPhone 13 Pro otrzyma większe baterie. Dokładne pojemności nie są jednak znane.

Aparat z lepszym obiektywem ultraszerokokątnym

iPhone 13 Pro otrzyma aparat fotograficzny podobny do tego z poprzednika. Znowu będą to trzy sensory oraz LiDAR. Wiemy, że usprawnienia obejmą obiektyw ultraszerokokątny. W modelu Max ma on dostać światło przysłony w postaci f/1.5, co pozwoli na robienie znacznie lepszych zdjęć po zmroku. Mniejszy model zaoferuje tutaj f/1.6.

Możliwy powrót Touch ID

Możliwe, że iPhone 13 Pro otrzyma nowe Touch ID. Tym razem czytnik linii papilarnych miałby trafić pod ekran. Trudno powiedzieć, ile jest w tym prawdy. Tym bardziej, że plotki na ten temat krążą po sieci już od kilku lat i ciągle czegoś takiego nie zobaczyliśmy. Premiery spodziewamy się we wrześniu.

Apple iPhone 13 Pro – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1170 x 2532 pikseli

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

Apple iPhone 13 Pro Max – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran Super Retina XDR rozdzielczości 1284 x 2778 pikseli

procesor Apple A15 Bionic

6 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256, 512 lub 1024 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 12 MP + LiDAR

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

NFC

Face ID

złącze Lightning

stereofoniczne głośniki

iOS 15

źródło: opracowanie własne, fot. otwierające: Ian Zelbo