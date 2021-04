iOS 14.4.2 to ważna aktualizacja. Apple przestaje podpisywać iOS 14.4.1

iOS 14.4.2 to pomniejsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło kilka dni temu. Zawiera ona ważną poprawkę związaną z zabezpieczeniami. Stąd też gigant z Cupertino zdecydował się na uniemożliwienie downgrade’u do starszych wersji platformy. Co to oznacza?

To oznacza, że Apple postanowiło przestać podpisywać iOS 14.4.1 udostępniony wcześniej w marcu. W konsekwencji użytkownicy nie mogą cofnąć się do tej wersji oprogramowania dla iPhone’ów, jeśli przeprowadzili instalację wersji z numerkiem 14.4.2. Z zainstalowaniem tej poprawki nie warto się wstrzymywać. Usuwa ona poważną lukę.

Aktualizacja iOS 14.4.2 wnosi ważną poprawkę bezpieczeństwa

Apple usunęło w iOS 14.4.2 poważny błąd z zabezpieczeniami w silniku WebKit. Hakerzy już zainteresowali się tą luką i dlatego warto zainstalować nowe oprogramowanie tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Firma rozwiązała ten problem nawet na starszych sprzętach udostępniając na nie wersję 12.5.2. W drodze jest też większa aktualizacja w postaci wydania z numerkiem 14.5. W niej znajdziemy całkiem sporo nowości i wśród nich są nowe głosy Siri czy emoji.

