iOS 14.5 beta 6 do pobrania. Wśród nowości nowe głosy Siri

iOS 14.5 beta 6 jest już dostępne. Aktualizacja wprowadza pewne nowości. Wśród nich są nowe głosy Siri. Zobaczmy, co nowego jeszcze dodaje iOS 14.5 beta 6.

iOS 14.5 beta 6 jest już dostępne dla testerów i nastąpiło to po kilku dniach od wydania piątej wersji testowej. Ponownie znajdziemy tu pewne nowości. Apple dodało m.in. nowe głosy Siri. Na tym jednak nie koniec. Zobaczmy, co jeszcze nowego znajdą tu testerzy.

Apple w iOS 14.5 beta 6 dodało nowe głosy Siri. Dostępne są one dla języka angielskiego. Co ważne, kobiecy głos przestaje być domyślnym. O jego wyborze zdecydują użytkownicy iPhone’ów, którzy zostaną o to spytani w trakcie konfiguracji.

Nowości z iOS 14.5 beta 6 to nie tylko nowe głosy Siri

iOS 14.5 beta 6 wprowadza także inne nowości. W Rosji Apple dodało nowy ekran do wstępnej konfiguracji. Jest to związane ze zmianami prawnymi, które obowiązują w tym kraju rządowe aplikacje. Wyświetlana jest plansza z App Store, które prezentuje rosyjskie oprogramowanie. Widać to na poniższym zrzucie ekranowym.

Jest też nowa funkcja związana z kalibracją baterii w iPhone’ach 11. Wynika to z błędu, na który skarży się część użytkowników tych telefonów. Na finalną wersję iOS 14.5 jeszcze trochę poczekamy. Doda ona także nowe emoji i inne nowości. Publicznie to oprogramowanie Apple powinno udostępnić jeszcze w tym miesiącu. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne (2)